Easily mock NodeJS process properties in Jest.

Installation

npm install --save-dev jest-mock-process

Usage

JavaScript

var mockProcess = require ( 'jest-mock-process' ); var mockExit = mockProcess.mockProcessExit(); process.exit( 1 ); expect(mockExit).toHaveBeenCalledWith( 1 ); mockExit = mockProcess.mockProcessExit( new Error ( 'Mock' )); expect( () => process.exit( 0 )).toThrowError( 'Mock' ); var mockStdout = mockProcess.mockProcessStdout(); process.stdout.write( 'Hello, world!' ); expect(mockStdout).toHaveBeenCalledWith( 'Hello, world!' ); var mockStderr = mockProcess.mockProcessStderr(); process.stderr.write( 'Error' ); expect(mockStderr).toHaveBeenCalledWith( 'Error' ); var mockLog = mockProcess.mockConsoleLog(); console .log( 'Browser log' ); expect(mockLog).toHaveBeenCalledWith( 'Browser log' ); mockExit.mockRestore(); mockStdout.mockRestore(); mockStderr.mockRestore(); mockLog.mockRestore();

TypeScript

import { mockProcessExit, mockProcessStdout, mockProcessStderr, mockConsoleLog } from 'jest-mock-process' ; let mockExit = mockProcessExit(); process.exit( 1 ); expect(mockExit).toHaveBeenCalledWith( 1 ); mockExit = mockProcessExit( new Error ( 'Mock' )); expect( () => process.exit( 0 )).toThrowError( 'Mock' ); const mockStdout = mockProcessStdout(); process.stdout.write( 'Hello, world!' ); expect(mockStdout).toHaveBeenCalledWith( 'Hello, world!' ); const mockStderr = mockProcessStderr(); process.stderr.write( 'Error' ); expect(mockStderr).toHaveBeenCalledWith( 'Error' ); const mockLog = mockConsoleLog(); console .log( 'Browser log' ); expect(mockLog).toHaveBeenCalledWith( 'Browser log' ); mockExit.mockRestore(); mockStdout.mockRestore(); mockStderr.mockRestore(); mockLog.mockRestore();

Advanced usage

You can use mockedRun (or asyncMockedRun ) to set-up a virtual environment that will automatically create and restore provided mocks:

import { mockedRun, MockedRunResult } from 'jest-mock-process' ; const mockRun: ( _: ( ) => any ) => MockedRunResult = mockedRun({ stdout: mockProcessStdout, stderr: mockProcessStderr, exit: mockProcessExit, log: mockConsoleLog, }); const mocks: MockedRunResult = mockRun( () => { process.stdout.write( 'stdout payload' ); process.stderr.write( 'stderr payload' ); process.exit( -1 ); console .log( 'log payload' ); }); expect(mocks.stdout).toHaveBeenCalledTimes( 1 ); expect(mocks.log).toHaveBeenCalledWith( 'log payload' );

You can mock generic methods not supported by default in jest-mock-process with the spyOnImplementing function: