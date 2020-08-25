jdf
关于JDF
- JDF京东前端开发集成解决方案（Jingdong front-end integrated solution）
- 目的是合理、快速和高效的解决前端开发中的工程和项目问题，主要提供了：
- 前端命令行工具：集调试、构建、布署为一体
- 前端模块：下载、预览、发布
- 前端开发流程：项目构建、编译、输出、联调、上线
- 前端组件：UI组件和业务组件（内网开源）
- 前端文档：编码规范、开发规范、组件和工具文档
- 前端周边扩展：代码文档和示例自动生成工具、代码编辑器插件、可视化工具等
更新日志
安装、使用与快速入门
- jdf依赖nodejs和python
- 安装jdf
- 安装测试
- 执行 jdf -v 如果出现版本号则说明你已安装成功
- 请仔细阅读快速入门文档，就可以开始项目开发了
- 更进一步，请阅读核心文档
帮助文档
核心功能
跨平台
- 完美支持windows、mac、linux三大系统
项目构建
- 生成标准化的项目文件夹
- 支持本地，联调，线上三种开发流程
- 每个项目都拥有一个单独的配置文件，按选项统一编译
模块开发
- 可快速方便的对模块进行创建，引用，预览，安装和发布
- 通过积累，可形成完全符合自己业务的模块云服务
模块编译
- 支持模块编译，内置模块编译引挚
- 支持将vm和smarty模版编译为html
- 支持将sass和less编译为css
- 支持ES6
项目优化
- 自动将页面中的js、css引用转换成combo请求格式
- 自动压缩优化js、css、png文件
项目输出
- 默认给所有静态资源添加CDN域名前缀或后缀戳
- 支持cmd规范，自动提取文件id和dependencies，压缩时保留require关键字
- 支持png图片压缩插件，将png24压缩为png8
- 自动生成css雪碧图，并更新background-position属性值
- 可将小图片一键生成base64编码
- 支持图片生成webp格式，并更新相关css图片链接
- 文件编码统一化，即无论当前文件格式是gbk，gb2312，utf8，utf8-bom，统一输出utf8
项目联调
本地服务
- 支持开启本地服务器，方便调试
- 支持本地静态文件预览，内置本地开发调试服务器，以及当前目录浏览
- 支持实时监听文件，文件被修改时会自动编译成css，并刷新浏览器
- 实时在控制台输出错误信息，方便定位代码错误
辅助工具
- 支持html/js/css文件格式化
- 支持html/js/css代码压缩
- 支持html/js/css文件lint，代码质量检查
- 支持chrome浏览器的LiveReload插件
周边扩展
QQ群
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