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by putaoshu
1.1.0 (see all)

Jingdong front-end integrated solution（JDF京东前端开发集成解决方案）

npm
GitHub
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1yr ago

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19

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0

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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jdf

NPM version Build Status

NPM

关于JDF

  • JDF京东前端开发集成解决方案（Jingdong front-end integrated solution）
  • 目的是合理、快速和高效的解决前端开发中的工程和项目问题，主要提供了：
  • 前端命令行工具：集调试、构建、布署为一体
  • 前端模块：下载、预览、发布
  • 前端开发流程：项目构建、编译、输出、联调、上线
  • 前端组件：UI组件和业务组件（内网开源）
  • 前端文档：编码规范、开发规范、组件和工具文档
  • 前端周边扩展：代码文档和示例自动生成工具、代码编辑器插件、可视化工具等

更新日志

安装、使用与快速入门

帮助文档

核心功能

跨平台

  • 完美支持windows、mac、linux三大系统

项目构建

  • 生成标准化的项目文件夹
  • 支持本地，联调，线上三种开发流程
  • 每个项目都拥有一个单独的配置文件，按选项统一编译

模块开发

  • 可快速方便的对模块进行创建，引用，预览，安装和发布
  • 通过积累，可形成完全符合自己业务的模块云服务

模块编译

  • 支持模块编译，内置模块编译引挚
  • 支持将vm和smarty模版编译为html
  • 支持将sass和less编译为css
  • 支持ES6

项目优化

  • 自动将页面中的js、css引用转换成combo请求格式
  • 自动压缩优化js、css、png文件

项目输出

  • 默认给所有静态资源添加CDN域名前缀或后缀戳
  • 支持cmd规范，自动提取文件id和dependencies，压缩时保留require关键字
  • 支持png图片压缩插件，将png24压缩为png8
  • 自动生成css雪碧图，并更新background-position属性值
  • 可将小图片一键生成base64编码
  • 支持图片生成webp格式，并更新相关css图片链接
  • 文件编码统一化，即无论当前文件格式是gbk，gb2312，utf8，utf8-bom，统一输出utf8

项目联调

  • 一键上传文件到测试服务器，方便开发预览

本地服务

  • 支持开启本地服务器，方便调试
  • 支持本地静态文件预览，内置本地开发调试服务器，以及当前目录浏览
  • 支持实时监听文件，文件被修改时会自动编译成css，并刷新浏览器
  • 实时在控制台输出错误信息，方便定位代码错误

辅助工具

  • 支持html/js/css文件格式化
  • 支持html/js/css代码压缩
  • 支持html/js/css文件lint，代码质量检查
  • 支持chrome浏览器的LiveReload插件

周边扩展

QQ群

  • JDF官方支持群 305542952

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Highly Customizable0
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Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
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