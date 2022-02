Quick Response Code (QR-Code Model 2) generator in plain javascript.

Overview

No dependecies

CLI script currently generates image in svg and pbm formats

and formats numeric, alphanumeric and binary modes

data capacities compatible with ISO/IEC 18004

ready for web and CLI usage

supports UTF-8 up to 4 byte characters

Usage

Webpage example:

< script src = "dist/qrcode.min.js" > </ script > < script > var data = 'ABC1234' ; var qrcode = new QrCode(data); var matrix = qrcode.getData(); </ script >

CLI example: