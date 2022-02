Simple numerics

>>> [ '10' , 9 , 2 , '1' , '4' ].sort(naturalSort) [ '1' , 2 , '4' , 9 , '10' ]

Floats

>>> [ '10.0401' , 10.022 , 10.042 , '10.021999' ].sort(naturalSort) [ '10.021999' , 10.022 , '10.0401' , 10.042 ]

Float & decimal notation

>>> [ '10.04f' , '10.039F' , '10.038d' , '10.037D' ].sort(naturalSort) [ '10.037D' , '10.038d' , '10.039F' , '10.04f' ]

Scientific notation

>>> [ '1.528535047e5' , '1.528535047e7' , '1.528535047e3' ].sort(naturalSort) [ '1.528535047e3' , '1.528535047e5' , '1.528535047e7' ]

IP addresses

>>> [ '192.168.0.100' , '192.168.0.1' , '192.168.1.1' ].sort(naturalSort) [ '192.168.0.1' , '192.168.0.100' , '192.168.1.1' ]

Filenames

>>> [ 'car.mov' , '01alpha.sgi' , '001alpha.sgi' , 'my.string_41299.tif' ].sort(naturalSort) [ '001alpha.sgi' , '01alpha.sgi' , 'car.mov' , 'my.string_41299.tif'

>>> [ '10/12/2008' , '10/11/2008' , '10/11/2007' , '10/12/2007' ].sort(naturalSort) [ '10/11/2007' , '10/12/2007' , '10/11/2008' , '10/12/2008' ]

Money

>>> [ '$10002.00' , '$10001.02' , '$10001.01' ].sort(naturalSort) [ '$10001.01' , '$10001.02' , '$10002.00' ]

Movie Titles

>>> [ '1 Title - The Big Lebowski' , '1 Title - Gattaca' , '1 Title - Last Picture Show' ].sort(naturalSort) [ '1 Title - Gattaca' , '1 Title - Last Picture Show' , '1 Title - The Big Lebowski' ]

By default - case-sensitive sorting

>>> [ 'a' , 'B' ].sort(naturalSort); [ 'B' , 'a' ]

To enable case-insensitive sorting