Custom Immutable Matchers for Jasmine and Jest

Adds a set of custom matchers for Immutable related checks.

The matchers provide custom error messages that try to be as helpful as possible, so that when things fail you can quickly pinpoint the problem.

List of matchers

toBeImmutable

toBeIterableImmutable

toBeKeyedImmutable

toBeIndexedImmutable

toBeAssociativeImmutable

toBeOrderedImmutable

toBeImmutableList

toBeImmutableMap

toBeImmutableOrderedMap

toBeImmutableSet

toBeImmutableOrderedSet

toBeImmutableStack

toBeImmutableSeq

toEqualImmutable

Packages

Code: git clone git://github.com/unindented/custom-immutable-matchers.git

Home: https://github.com/unindented/custom-immutable-matchers/

Contributors

Daniel Perez Alvarez (unindented@gmail.com)

License

Copyright (c) 2016 Daniel Perez Alvarez (unindented.org). This is free software, and may be redistributed under the terms specified in the LICENSE file.