"Simplicity is the Ultimate Sophistication"

index.htm

... < div class = "range" data-component = "range" > < label > Weight: < strong class = "number" > 75 </ strong > kg </ label > < br /> < input type = "range" name = "weight" min = "10" max = "200" value = "75" /> </ div > ...

components/range/index.js

export default function range ( { main, elm } ) { const number = elm.querySelector( '.number' ) main( _ => [ register ]) const register = ( { on } ) => { on( 'input' , 'input[type=range]' , update ) } const update = event => { number.innerText = event.target.value } })

With State Management

... < div class = "range" data-component = "range" > < label > Weight: < strong class = "number" v-html = "number" > 75 </ strong > kg </ label > < br /> < input type = "range" name = "weight" min = "10" max = "200" value = "75" data-static /> </ div > // Or using template tags < div class = "range" data-component = "range" > < template > < label > Weight: < strong class = "number" > {{ number }} </ strong > kg </ label > < br /> < input type = "range" name = "weight" min = "10" max = "200" value = "75" data-static /> </ template > </ div >

components/range/index.js

export default function range ( { main, msg } ) { main( _ => [ register ]) const register = ( { on } ) => { on( 'input' , 'input[type=range]' , update ) } const update = event => { msg.set( state => state.number = event.target.value ) } }) export const model = { number : 75 }

Browsers support made by godban



IE / Edge

Firefox

Chrome

Safari

Opera IE11, Edge last 2 versions last 2 versions last 2 versions last 2 versions

IE11 might need some polyfills in order to work (Promise)

License

MIT