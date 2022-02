Japanese Character Optimizer. [English | 日本語]

What is

This module optimize Japanese characters.

Convert to Katakana from Hiragana mutually, or sort list by natural phonetic order, or convert to halfwidth from fullwidth mutually.

functions

Convert Hiragana <-> Katakana

Convert halfwidth <-> fullwidth

Check Hiragana, Katakana, halfwidth, fullwidth, and so on.

Sort by natural phonetic order. Supported voiced marks, prolonged sound marks, iteration marks.

Has compatible native string object API.

installation

for NodeJS

$ yarn add jaco

CLI

$ npm i -g jaco

Usage

import toKatakana from 'jaco/fn/toKatakana' ; import toHiragana from 'jaco/fn/toHiragana' ; toKatakana( 'ニホンゴのモジなど' ); toHiragana( 'ニホンゴのモジなど' );

import Jaco from 'jaco' ; new Jaco( 'ニホンゴのモジなど' ).toKatakana();

CLI

Usage : jaco [options] <path or string> Option s: -V, -- version output the version number -K, --katakanize <path or string > convert to Katakana -H, --hiraganize <path or string > convert to Hiragana -h, -- help output usage information

Functions