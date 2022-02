Elegant, responsive, flexible and lightweight notification plugin with no dependencies.

izitoast.marcelodolza.com

Fast Responsive Animated Lightweight Customizable No dependencies Retina

All modern browsers are supported (Tested in Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE10+ and Edge).

Bugs? create an issue here.

Gulp Tasks

The default build task

gulp

Rerun the build task when a file changes

gulp watch

npm install izitoast --save

Yarn

yarn add izitoast

Bower

bower install izitoast --save

Angular 2 (NPM, Github)

npm install ng2-izitoast --save

Vue 2 (NPM, Github)

npm install vue-izitoast yarn add vue-izitoast