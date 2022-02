iView Editor

http://editor.iviewui.com

iView Editor 是基于 iView 的 markdown 编辑器,支持上传图片(可集成七牛等服务),支持全屏实时编辑预览。 如何使用 通过 npm 安装

npm install iview-editor --save

在 webpack 中使用插件,部分代码省略:

import Vue from 'vue' ; import iView from 'iview' ; import iEditor from 'iview-editor' ; import 'iview/dist/styles/iview.css' ; import 'iview-editor/dist/i-editor.css' ; Vue.use(iView); Vue.use(iEditor);

在 .vue 中使用:

< template > < i-editor v-model = "content" > </ i-editor > </ template > < script > export default { data () { return { content : '' } } } </ script >

通过 CDN 使用