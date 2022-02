iterama

Composable functional (async) iterable helpers.

Install

yarn add iterama

API

In the examples below we use range() and rangeAsync() helpers whenever possible just to save space and reading time.

range(5) is the same as [0, 1, 2, 3, 4] array (because arrays are iterables too), or, in a more low-level manner:

{ *[Symbol.iterator]() { for ( let i = 0 ; i < 5 ; i++) { yield i } } }

and rangeAsync(5) is:

{ async *[Symbol.asyncIterator]() { for ( let i = 0 ; i < 5 ; i++) { yield await Promise .resolve(i) } } }

concat

Concatenates multiple iterables.

const concat: <T> ( iterables: Iterable<Iterable<T>> ) => Iterable<T>

import { concat } from 'iterama' const iterable1 = [ 1 , 2 , 3 ] const iterable2 = [ 4 , 5 , 6 ] const result = concat([iterable1, iterable2]) for ( const value of result) console .log(value) }

concatAsync

Concatenates multiple async iterables.

const concatAsync: <T> ( iterables: Iterable<AsyncIterable<T>> ) => AsyncIterable<T>

import { concatAsync } from 'iterama' const iterable1 = { async *[Symbol.asyncIterable]() { for ( let i = 1 ; i <= 3 ; i++) { yield await Promise .resolve(i) } } } const iterable2 = { async *[Symbol.asyncIterable]() { for ( let i = 4 ; i <= 6 ; i++) { yield await Promise .resolve(i) } } } const result = concatAsync([iterable1, iterable2]) for await ( const value of result) console .log(value) }

distinct

Distincts (squashes repeatable) iterable values.

const distinct: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterable<T>

import { distinct } from 'iterama' const result = distinct([ 1 , 1 , 3 , 3 , 4 , 3 ]) for ( const value of result) { console .log(value) }

distinctAsync

Distincts (squashes repeatable) async iterable values.

const distinctAsync: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterable<T>

import { distinctAsync } from 'iterama' const iterable = { async *[Symbol.asyncIterable]() { yield await Promise .resolve( 1 ) yield await Promise .resolve( 1 ) yield await Promise .resolve( 3 ) yield await Promise .resolve( 3 ) yield await Promise .resolve( 4 ) yield await Promise .resolve( 3 ) } } const result = distinctAsync(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

filter

Filters iterable values.

type TFilterFn<T> = ( arg: T, index: number ) => boolean const filter: <T> ( filterFn: TFilterFn<T> ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<T>

import { filter, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const isEven = ( x: number ) => x % 2 === 0 const result = filter(isEven)(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

filterAsync

Filters async iterable values.

type TFilterFnAsync<T> = ( arg: T, index: number ) => Promise < boolean > | boolean const filterAsync: <T> ( filterFn: TFilterFnAsync<T> ) => (iterable: AsyncIterable<T> | Iterable<T>) => AsyncIterable<T>

import { filterAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const isEven = ( x: number ) => x % 2 === 0 const result = filterAsync(isEven)(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

forEach

Invokes callback with iterable values.

type TForEachFn<T> = ( value: T, i: number ) => void const forEach: <T> ( forEachFn: TForEachFn<T> ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<T>

import { forEach, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const result = forEach( console .log)(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

forEachAsync

Invokes callback with async iterable values.

type TForEachFnAsync<T> = ( value: T, i: number ) => Promise < void > | void const forEachAsync: <T> ( forEachFn: TForEachFnAsync<T> ) => (iterable: AsyncIterable<T> | Iterable<T>) => AsyncIterable<T>

import { forEachAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const result = forEachAsync( async (value, i) => { await Promise .resolve() console .log(value, i) })(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

iterate

Provides iterable iterator out of iterable.

const iterate: <T>(iterable: Iterable<T>): IterableIterator<T>

import { iterate, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const iterator = iterate(iterable) console .log(iterator.next().value) console .log(iterator.next().value) for ( const value of iterator) { console .log(value) }

iterateAsync

Provides async iterable iterator out of async iterable.

const iterateAsync: <T>(iterable: AsyncIterable<T>): AsyncIterableIterator<T>

import { iterateAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const iterator = iterateAsync(iterable) console .log(( await iterator.next()).value) console .log(( await iterator.next()).value) for await ( const value of iterator) { console .log(value) }

length

Returns length of iterable, limited to Number.MAX_SAFE_INTEGER .

const length: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => number

import { length, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const result = length(iterable) console .log(result)

lengthAsync

Returns length of async iterable, limited to Number.MAX_SAFE_INTEGER .

const lengthAsync: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => Promise < number >

import { lengthAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const result = await lengthAsync(iterable) console .log(result)

map

Maps over iterable.

type TMapFn<T, R> = ( value: T, i: number ) => R const map: <T, R> ( mapFn: TMapFn<T, R> ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<R>

import { map } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const mult2 = ( x: number ) => x * 2 const result = map(mult2)(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

mapAsync

Maps over async iterable.

type TMapFnAsync<T, R> = ( value: T, i: number ) => Promise <R> | R const mapAsync: <T, R> ( mapFn: TMapFnAsync<T, R> ) => (iterable: AsyncIterable<T> | Iterable<T>) => AsyncIterable<R>

import { mapAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const mult2 = ( x: number ) => Promise .resolve(x * 2 ) const result = mapAsync(mult2)(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

range

Provides iterable filled with numbers from zero to given length.

const range: ( length: number ) => Iterable< number >

import { range } from 'iterama' const result = range( 5 ) for ( const value of result) { console .log(value) }

rangeAsync

Provides async iterable filled with numbers from zero to given length.

const rangeAsync: ( length: number ) => AsyncIterable< number >

import { rangeAsync } from 'iterama' const result = rangeAsync( 5 ) for await ( const value of result) { console .log(value) }

reduce

Reduces over iterable.

type TReduceFn<T, R> = ( acc: R, value: T, index: number ) => R const reduce: <T, R> ( reduceFn: TReduceFn<T, R>, initial: R ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<R>

import { reduce, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const reducer = ( acc: number , value: number ) => acc + value const result = reduce(reducer, 0 )(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

reduceAsync

Reduces over async iterable.

type TReduceFnAsync<T, R> = ( acc: R, value: T, index: number ) => Promise <R> | R const reduceAsync: <T, R> ( reduceFn: TReduceFnAsync<T, R>, initial: Promise <R> | R ) => (iterable: AsyncIterable<T> | Iterable<T>) => AsyncIterable<R>

import { reduceAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const reducer = ( acc: number , value: number ) => Promise .resolve(acc + value) const result = reduceAsync(reducer, Promise .resolve( 0 ))(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

scan

Scans over iterable. Like reduce but returns iterable with values from every step.

type TScanFn<T, R> = ( acc: R, value: T, index: number ) => R const scan: <T, R> ( scanFn: TScanFn<T, R>, initial: R ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<R>

import { scan } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const scanner = ( acc: number , value: number ) => Promise .resolve(acc + value) const result = scan(scanner, 0 )(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

scanAsync

Scans over async iterable. Like reduce but returns async iterable with values from every step.

type TScanFnAsync<T, R> = ( acc: R, value: T, index: number ) => Promise <R> | R const scanAsync: <T, R> ( scanFn: TScanFnAsync<T, R>, initial: Promise <R> | R ) => (iterable: AsyncIterable<T> | Iterable<T>) => AsyncIterable<R>

import { scanAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const scanner = ( acc: number , value: number ) => Promise .resolve(acc + value) const result = scanAsync(scanner, 0 )(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

skip

Skips n first/last iterable values.

const skip: ( n: number ) => <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterable<T>

import { skip, range } from 'iterama' const iterable1 = range( 5 ) const result1 = skip( 2 )(iterable1) for ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = range( 5 ) const result2 = skip( -2 )(iterable2) for ( const value of result2) { console .log(value) }

skipAsync

Skips n first/last async iterable values.

const skipAsync: ( n: number ) => <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterable<T>

import { skipAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable1 = rangeAsync( 5 ) const result1 = skipAsync( 2 )(iterable1) for await ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = rangeAsync( 5 ) const result2 = skipAsync( -2 )(iterable2) for await ( const value of result2) { console .log(value) }

slice

Slices iterable.

const slice: ( from ?: number , to?: number ) => <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterable<T>

import { slice, range } from 'iterama' const iterable1 = range( 5 ) const result1 = slice( 1 , 2 )(iterable1) for ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = range( 5 ) const result2 = slice( -2 , 1 )(iterable2) for ( const value of result2) { console .log(value) } const iterable3 = range( 5 ) const result3 = slice( 0 , -2 )(iterable3) for ( const value of result3) { console .log(value) } const iterable4 = range( 5 ) const result4 = slice( 2 )(iterable4) for ( const value of result4) { console .log(value) } const iterable5 = range( 5 ) const result5 = slice( -2 )(iterable5) for ( const value of result4) { console .log(value) } const iterable6 = range( 5 ) const result6 = slice()(iterable6) for ( const value of result6) { console .log(value) }

sliceAsync

Slices async iterable.

const sliceAsync: ( from ?: number , to?: number ) => <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterable<T>

import { sliceAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable1 = rangeAsync( 5 ) const result1 = sliceAsync( 1 , 2 )(iterable1) for await ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = rangeAsync( 5 ) const result2 = sliceAsync( -2 , 1 )(iterable2) for await ( const value of result2) { console .log(value) } const iterable3 = rangeAsync( 5 ) const result3 = sliceAsync( 0 , -2 )(iterable3) for await ( const value of result3) { console .log(value) } const iterable4 = rangeAsync( 5 ) const result4 = sliceAsync( 2 )(iterable4) for await ( const value of result4) { console .log(value) } const iterable5 = rangeAsync( 5 ) const result5 = sliceAsync( -2 )(iterable5) for await ( const value of result4) { console .log(value) } const iterable6 = rangeAsync( 5 ) const result6 = sliceAsync()(iterable6) for await ( const value of result6) { console .log(value) }

startWith

Starts iterable with additional value.

const startWith: <T> ( value: T ) => (iterable: Iterable<T>) => Iterable<T>

import { startWith, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const result = startWith( -1 )(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

startWithAsync

Starts async iterable with additional value.

const startWithAsync: <T> ( value: T ) => (iterable: AsyncIterable<T>) => AsyncIterable<T>

import { startWithAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const result = startWithAsync( -1 )(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

take

Takes n first/last iterable values.

const take: ( n: number ) => <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterable<T>

import { take, range } from 'iterama' const iterable1 = range( 5 ) const result1 = take( 2 )(iterable1) for ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = range( 5 ) const result2 = take( -2 )(iterable2) for ( const value of result1) { console .log(value) }

takeAsync

Takes n first/last async iterable values.

const takeAsync: ( n: number ) => <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterable<T>

import { takeAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable1 = rangeAsync( 5 ) const result1 = takeAsync( 2 )(iterable1) for await ( const value of result1) { console .log(value) } const iterable2 = rangeAsync( 5 ) const result2 = takeAsync( -2 )(iterable2) for await ( const value of result1) { console .log(value) }

unique

Takes unique iterable values.

const unique: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterable<T>

import { unique } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.iterator]() { yield 1 yield 1 yield 3 yield 4 yield 3 } } const result = unique(iterable) for ( const value of result) { console .log(value) }

uniqueAsync

Takes unique async iterable values.

const uniqueAsync: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterable<T>

import { uniqueAsync } from 'iterama' const iterable = { async *[Symbol.asyncIterator]() { yield await Promise .resolve( 1 ) yield await Promise .resolve( 1 ) yield await Promise .resolve( 3 ) yield await Promise .resolve( 4 ) yield await Promise .resolve( 4 ) } } const result = uniqueAsync(iterable) for await ( const value of result) { console .log(value) }

zip

Zips (combines) multiple iterables.

const zip: <A, B> ( iterable0: Iterable<A>, iterable1: Iterable<B> ) => Iterable<[A, B]> const zip: <A, B, C> ( iterable0: Iterable<A>, iterable1: Iterable<B>, iterable2: Iterable<C> ) => Iterable<[A, B, C]> const zip: <A, B, C, D> ( iterable0: Iterable<A>, iterable1: Iterable<B>, iterable2: Iterable<C>, iterable3: Iterable<D> ) => Iterable<[A, B, C, D]>

import { zip, range } from 'iterama' const iterable1 = range( 5 ) const iterable2 = { *[Symbol.iteratior]() { yield 'a' yield 'b' yield 'c' yield 'd' } } const result = zip(iterable1, iterable2) for ( const value of result) { console .log(value) }

zipAsync

Zips (combines) multiple async iterables.

const zipAsync: <A, B> ( iterable0: AsyncIterable<A>, iterable1: AsyncIterable<B> ) => AsyncIterable<[A, B]> const zipAsync: <A, B, C> ( iterable0: AsyncIterable<A>, iterable1: AsyncIterable<B>, iterable2: AsyncIterable<C> ) => AsyncIterable<[A, B, C]> const zipAsync: <A, B, C, D> ( iterable0: AsyncIterable<A>, iterable1: AsyncIterable<B>, iterable2: AsyncIterable<C>, iterable3: AsyncIterable<D> ) => AsyncIterable<[A, B, C, D]>

import { zipAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable1 = rangeAsync( 5 ) const iterable2 = { async *[Symbol.asyncIteratior]() { yield await Promise .resolve( 'a' ) yield await Promise .resolve( 'b' ) yield await Promise .resolve( 'c' ) yield await Promise .resolve( 'd' ) } } const result = zipAsync(iterable1, iterable2) for await ( const value of result) { console .log(value) }

toArray

Converts iterable into array.

const toArray: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => T[]

import { toArray, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const result = toArray(iterable) console .log(result)

toArrayAsync

Converts async iterable into array.

const toArrayAsync: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => Promise <T[]>

import { toArrayAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const result = await toArrayAsync(iterable) console .log(result)

toSet

Converts iterable into Set.

const toSet: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Set<T>

import { toSet, range } from 'iterama' const iterable = range( 5 ) const result = toSet(iterable) console .log(result)

toSetAsync

Converts async iterable into Set.

const toSetAsync: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => Promise <Set<T>>

import { toSetAsync, rangeAsync } from 'iterama' const iterable = rangeAsync( 5 ) const result = await toSetAsync(iterable) console .log(result)

toObject

Converts iterable filled with entries into object.

const toObject: <K extends PropertyKey, V> ( iterable: Iterable<readonly [K, V]> ) => { [key in K]: V }

import { toObject } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.iterator]() { yield [ 'a' , 0 ] yield [ 'b' , 1 ] yield [ 'c' , 2 ] yield [ 'd' , 3 ] yield [ 'e' , 4 ] } } const result = toObject(iterable) console .log(result)

toObjectAsync

Converts async iterable filled with entries into object.

const toObject: <K extends PropertyKey, V> ( iterable: AsyncIterable<readonly [K, V]> ) => Promise <{ [key in K]: V }>

import { toObjectAsync } from 'iterama' const iterable = { async *[Symbol.asyncIterator]() { yield await Promise .resolve([ 'a' , 0 ]) yield await Promise .resolve([ 'b' , 1 ]) yield await Promise .resolve([ 'c' , 2 ]) yield await Promise .resolve([ 'd' , 3 ]) yield await Promise .resolve([ 'e' , 4 ]) } } const result = await toObjectAsync(iterable) console .log(result)

toMap

Converts iterable filled with entries into Map.

const toMap: <K, V> ( iterable: Iterable<readonly [K, V]> ) => Map<K, V>

import { toMap } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.iterator]() { yield [ 'a' , 0 ] yield [ 'b' , 1 ] yield [ 'c' , 2 ] yield [ 'd' , 3 ] yield [ 'e' , 4 ] } } const result = toMap(iterable) console .log(result)

toMapAsync

Converts async iterable filled with entries into Map.

const toMapAsync: <K, V> ( iterable: AsyncIterable<readonly [K, V]> ) => Promise <Map<K, V>>

import { toMapAsync } from 'iterama' const iterable = { async *[Symbol.asyncIterator]() { yield await Promise .resolve([ 'a' , 0 ]) yield await Promise .resolve([ 'b' , 1 ]) yield await Promise .resolve([ 'c' , 2 ]) yield await Promise .resolve([ 'd' , 3 ]) yield await Promise .resolve([ 'e' , 4 ]) } } const result = await toMapAsync(iterable) console .log(result)

toIterator

Extracts iterator from iterable.

const toIterator: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => Iterator<T>

import { toIterator } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.iterator]() { yield 1 yield 2 yield 3 } } const iterator = toIterator(iterable) const result = [ iterator.next(), iterator.next(), iterator.next(), iterator.next(), ] console .log(result)

toIteratorAsync

Extracts async iterator from async iterable.

const toAsyncIterator: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => AsyncIterator<T>

import { toIteratorAsync } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.asyncIterator]() { yield Promise .resolve( 1 ) yield Promise .resolve( 2 ) yield Promise .resolve( 3 ) } } const iterator = toIteratorAsync(iterable) const result = [ await iterator.next(), await iterator.next(), await iterator.next(), await iterator.next(), ] console .log(result)

toValue

Extracts first value from iterable.

const toValue: <T> ( iterable: Iterable<T> ) => T | undefined

import { toValue } from 'iterama' const iterable = { *[Symbol.iterator]() { yield 1 yield 2 } } const value = toValue(iterable) console .log(result)

toValueAsync

Extracts first value from async iterable.

const toAsyncIterator: <T> ( iterable: AsyncIterable<T> ) => Promise <T | undefined >