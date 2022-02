isutf8

Quick check if a Node.js Buffer or Uint8Array is UTF-8.

Install

npm install isutf8

Usage

CommonJS

; const isUtf8 = require ( 'isutf8' ); const buf = Buffer.from([ 0xd0 , 0x90 ]); console .log(isUtf8(buf)); const arr = new Uint8Array ([ 0xd0 , 0x90 ]); console .log(isUtf8(arr));

ES Modules or TypeScript

import isUtf8 from 'isutf8' ; const buf = Buffer.from([ 0xd0 , 0x90 ]); console .log(isUtf8(buf)); const arr = new Uint8Array ([ 0xd0 , 0x90 ]); console .log(isUtf8(arr));

License

MIT License