编写 css 文件时什么都不用管, 该用什么图片用什么图片, 该怎么定位就怎么定位, 不用改变原有的 css 编写方式

发布前执行 ispriter, 所有合并图片和定位都自动帮你完成

站在巨人的肩膀上

使用nodejs实现, 依赖CSSOM, node-pngjs

使用 bin-packing 算法排列图片, 后续支持选择其他算法

在此, 感谢这些开源项目的作者, 以及给本项目贡献代码的同学

特性

智能提取 background 的 url 和 position 等信息

智能设置被合并图片的宽高

智能判断使用了 background-position(使用px为单位)定位的图片并重新定位

支持已经合并了的精灵图再次合并和定位

支持图片去重

支持限制合并后图片的大小

支持设置合并后的图片间距

支持将所有图片合并为一张, 同时所有 CSS 文件合并为一个文件 【新】

支持读取 @import 的样式表进行处理 【新】

支持将所有合并了图片的 CSS 统一输出, 减少代码量 【新】

支持对输出的 CSS 进行压缩(使用 clean-css)【新】

支持排除不需要合并的图片(在 url 后面添加 #unsprite 或者使用 config 文件来配置)【新】

跳过 background-position 是 right/center/bottom 的图片

跳过显式的设置平铺方式为 repreat 的图片

跳过设置了 background-size 的图片

使用方法

config 的详细参数说明见CONFIG

config 文件的配置参数

{ "input" : { "cssSource" : [ "./css/style*.css" ] }, "output" : { "cssDist" : "./sprite/css/" , "imageDist" : "./img/" , "maxSingleSize" : 60 , "margin" : 3 } }

config 的最简配置

{ "input" : "./../test/css/" , "output" : "./../test/sprite_output/css/" }

从代码中调用

var spriter = require ( 'ispriter' ); spriter.merge( '../src/config.example.json' ); or spriter.merge([ './css/style.css' , './css/style2.css' ]); or spriter.merge({ "input" : "./../test/css/" , "output" : "./../test/sprite_output/css/" });

从命令行调用

npm install ispriter -g cd ./test ispriter -c config .example .json or ispriter -f style .css , style2 .css ...

从 Mod 中调用

module . exports = { plugins: { sprite: "ispriter" }, tasks: { sprite: { page1: { "input" : "./../test/css/" , "output" : "./../test/sprite_output/css/" }, page2: { options: { "input" : { "cssSource" : [ "./css/style*.css" ] }, "output" : { "cssDist" : "./sprite/css/" , "imageDist" : "./img/" , "maxSingleSize" : 60 , "margin" : 5 } } } } } }

排除不需要合并的图片

只要在写样式的时候, 在 background-image 的图片url加上 #unsprite 即可, 例如:

background : url( ../images/loading.png#unsprite ); background : url( ../images/loading.png?t=123#unsprite ); background : url( ../images/loading.png#hash#unsprite );

也可以在 config 中指定 ignoreImages 来实现, 所有匹配上的图片都不会合并, 可以使用通配符, 例如:

"ignoreImages" : "icons/*" "ignoreImages" : [ "icons/*" , "loading.png" ]

Example

具体实例请查看 examples 目录下的 demo, 进入具体目录, 执行

ispriter -c config .json

体验实际效果

License

MIT