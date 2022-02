⚠️ ⚠️ ❗ DEPRECATED ❗ ⚠️ ⚠️

This module is unmaintained. Please use deepsweet/isparta-loader

Isparta instrumenter loader for webpack

Instrument JS files with Isparta for subsequent code coverage reporting. Forked from deepsweet/istanbul-instrumenter-loader. Thank you for your work 👍

Install

$ npm i -S isparta-instrumenter-loader

Usage

Useful to get work together karma-webpack and karma-coverage. For example:

config.set({ ... files: [ 'test/**/*.js' ], ... preprocessors: { 'test/**/*.js' : [ 'webpack' ] }, reporters : [ 'progress' , 'coverage' ], coverageReporter : { type : 'html' , dir : 'coverage/' }, ... webpack: { ... module: { preLoaders : [ { test : /(\.jsx)|(\.js)$/ , exclude : /(test|node_modules|bower_components)\// , loader : 'isparta-instrumenter-loader' }, ], loaders : [ ... ], }, ... } });

Documentation: Using loaders.

Passing options to isparta

You can pass config variables to isparta using webpack loader params.

Example (webpack loader config):

{ test : /(.jsx)|(.js)$/ , exclude : /(node_modules|bower_components|Spec)/ , loader : 'isparta-instrumenter' , query : { babel : { presets : [ 'es2015' , 'react' , 'stage-0' ] } }

This will specify which presets babel should use at instrumenting stage.

License

WTFPL