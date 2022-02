Simple interface for ISO-639-1 language codes

Installation

npm install iso- 639 - 1

Usage

const ISO6391 = require ( 'iso-639-1' ); console .log(ISO6391.getName( 'en' ));

ES Module

import ISO6391 from 'iso-639-1' ; console .log(ISO6391.getName( 'en' ));

Browsers

HTML

< script type = "text/javascript" src = "./node_modules/iso-639-1/build/index.js" > </ script >

Visit global variable ISO6391 in js

console .log(ISO6391.getName( 'en' ));

Methods

@param code {string}

@return {string}

Lookup language english name by code

@return {array}

Get array of all language english names

@param code {string}

@return {string}

Lookup language native name by code

@return {array}

Get array of all language native names

@param name {string}

@return {string}

Lookup code by english name or native name

@return {array}

Get array of all codes

@param code {string}

@return {boolean}

Check whether the given code is in the list of ISO-639-1

@param codes {array}

@return {array}

Get the array of the language objects by the given codes

Example