Returns true if a file path does not contain any invalid characters.

Install with npm

npm i is-valid-path --save

Usage

var isValid = require ( 'is-valid-path' ); isValid( 'abc.js' ); isValid( 'abc/def/ghi.js' ); isValid( 'foo.js' ); isValid(); isValid( null ); isValid( '!foo.js' ); isValid( '*.js' ); isValid( '**/abc.js' ); isValid( 'abc/*.js' ); isValid( 'abc/(aaa|bbb).js' ); isValid( 'abc/[a-z].js' ); isValid( 'abc/{a,b}.js' ); isValid( 'abc/?.js' );

