Check if an URL is relative

Install

$ npm install is -relative-url

Usage

const isRelativeUrl = require ( 'is-relative-url' ); isRelativeUrl( 'foo/bar' ); isRelativeUrl( 'https://sindresorhus.com/foo/bar' ); isRelativeUrl( '//sindresorhus.com' );

Related

See is-absolute-url for the inverse.

License

MIT © Sindre Sorhus