Is React

Determine if a variable or expression is a valid element or component in React

A library to determine if a variable or an expression is a React element or component. For a more thorough understanding, this article describes elements and components in React, and this article gives an understanding of the JSX syntax.

Note: The React team now offers a package react-is that provides similar functionality. I recommend checking that out as well to see if it's more suited for your needs.

Install

yarn add is-react or npm i --save is-react to use the package.

Examples

Real world:

import React from 'react' ; import isReact from 'is-react' ; const MyImageComponent = ( { SomeProp } ) => { if ( typeof SomeProp === 'string' ) { return < img src = {SomeProp} /> ; } else if (isReact.component(SomeProp)) { return < SomeProp /> ; } else if (isReact.element(SomeProp)) { return SomeProp; } return null; };

Samples:

class Foo extends React . Component { render() { return < h1 > Hello </ h1 > ; } } const foo = < Foo /> ; //Functional Component function Bar(props) { return < h1 > World </ h1 > ; } const bar = < Bar /> ; // React Element const header = < h1 > Title </ h1 > ; // Check isReact.compatible(Foo); // true isReact.component(Foo); // true isReact.classComponent(Foo); // true isReact.functionComponent(Foo); // false isReact.element(Foo); // false isReact.compatible( < Foo /> ); // true isReact.component( < Foo /> ); // false isReact.element( < Foo /> ); // true isReact.DOMTypeElement( < Foo /> ); // false isReact.compositeTypeElement( < Foo /> ); // true isReact.compatible(Bar); // true isReact.component(Bar); // true isReact.classComponent(Bar); // false isReact.functionComponent(Bar); // true isReact.element(Bar); // false isReact.compatible( < Bar /> ); // true isReact.component( < Bar /> ); // false isReact.element( < Bar /> ); // true isReact.DOMTypeElement( < Bar /> ); // false isReact.compositeTypeElement( < Bar /> ); // true isReact.compatible(header); // true isReact.component(header); // false isReact.element(header); // true isReact.DOMTypeElement(header); // true isReact.compositeTypeElement(header); // false

API

import isReact from 'is-react' to use the package

All functions return a boolean . The primary functions you will most likely use are compatible() , element() , and component() .

Determine if a variable or expression is compatible with React. Valid React components and elements return true .

Determine if a variable or expression is a React element. Will return true for both DOM type and Composite type components.

Determine if a variable or expression is a React component. Will return true for both functional and class components.

Determine if a variable or expression is a React class component.

Determine if a variable or expression is a React functional component.

Determine if a variable or expression is a React DOM type element.

Determine if a variable or expression is a React Composite type element.

Inspired by this Stackoverflow answer