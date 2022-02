Returns true if the given string is a POSIX bracket expression (POSIX character class).

Install

Install with npm:

$ npm install is-posix-bracket --save

Usage

var isPosixBracket = require ( 'is-posix-bracket' ); isPosixBracket( '[foo:]]' ); isPosixBracket( '[xdigit:]]' ); isPosixBracket( '[[:xdigit:]]' ); isPosixBracket( '[[:xdigit:]]' ); isPosixBracket( '[[:alpha:]123]' ); isPosixBracket( '[[:alpha:]123]' ); isPosixBracket( '[a-c[:digit:]x-z]' ); isPosixBracket( '[:al:]' ); isPosixBracket( '[abc[:punct:][0-9]' );

