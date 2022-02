Check if something is a positive number

Install

$ npm install

Usage

const isPositive = require ( 'is-positive' ); isPositive( 1 ); isPositive( 0 ); isPositive( -1 ); isPositive( '1' ); isPositive( Number ( 1 ))

Note: This module doesn't consider 0 to be a positive number and doesn't distinguish between -0 and 0 . If you want to detect 0 , use the positive-zero module.

Related

is-negative - Check if something is a negative number

License

MIT © Kevin Martensson