ES2015-compliant shim for Number.isNaN - the global isNaN returns false positives.

This package implements the es-shim API interface. It works in an ES3-supported environment and complies with the spec.

Example

Number .isNaN = require ( 'is-nan' ); var assert = require ( 'assert' ); assert.notOk( Number .isNaN( undefined )); assert.notOk( Number .isNaN( null )); assert.notOk( Number .isNaN( false )); assert.notOk( Number .isNaN( true )); assert.notOk( Number .isNaN( 0 )); assert.notOk( Number .isNaN( 42 )); assert.notOk( Number .isNaN( Infinity )); assert.notOk( Number .isNaN(- Infinity )); assert.notOk( Number .isNaN( 'foo' )); assert.notOk( Number .isNaN( function ( ) {})); assert.notOk( Number .isNaN([])); assert.notOk( Number .isNaN({})); assert.ok( Number .isNaN( NaN ));

Tests