A set of utilities to help identify IPFS resources

Marcin Rataj

Install

In Node.js through npm

$ npm install --save is-ipfs

Browser: Browserify, Webpack, other bundlers

The code published to npm that gets loaded on require is in fact an ES5 transpiled version with the right shims added. This means that you can require it and use with your favorite bundler without having to adjust asset management process.

const isIPFS = require ( 'is-ipfs' )

In the Browser through <script> tag

Loading this module through a script tag will make the IsIpfs obj available in the global namespace.

< script src = "https://unpkg.com/is-ipfs/dist/index.min.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/is-ipfs/dist/index.js" > </ script >

Usage

const isIPFS = require ( 'is-ipfs' ) isIPFS.multihash( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.multihash( 'noop' ) isIPFS.cid( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.cid( 'bafybeiasb5vpmaounyilfuxbd3lryvosl4yefqrfahsb2esg46q6tu6y5q' ) isIPFS.cid( 'zdj7WWeQ43G6JJvLWQWZpyHuAMq6uYWRjkBXFad11vE2LHhQ7' ) isIPFS.cid( 'noop' ) isIPFS.base32cid( 'bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va' ) isIPFS.base32cid( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.url( 'https://ipfs.io/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.url( 'https://ipfs.io/ipfs/QmbWqxBEKC3P8tqsKc98xmWNzrzDtRLMiMPL8wBuTGsMnR?filename=guardian.jpg' ) isIPFS.url( 'https://ipfs.io/ipns/github.com' ) isIPFS.url( 'https://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.ipfs.dweb.link' ) isIPFS.url( 'http://en.wikipedia-on-ipfs.org.ipfs.localhost:8080' ) isIPFS.url( 'https://github.com/ipfs/js-ipfs/blob/master/README.md' ) isIPFS.url( 'https://google.com' ) isIPFS.path( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.path( '/ipfs/QmbcBPAwCDxRMB1Qe7CRQmxdrTSkxKwM9y6rZw2FjGtbsb/?weird-filename=test.jpg' ) isIPFS.path( '/ipns/github.com' ) isIPFS.path( '/ipfs/js-ipfs/blob/master/README.md' ) isIPFS.urlOrPath( 'https://ipfs.io/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.urlOrPath( 'https://ipfs.io/ipns/github.com' ) isIPFS.urlOrPath( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.urlOrPath( '/ipns/github.com' ) isIPFS.urlOrPath( 'https://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.ipfs.dweb.link' ) isIPFS.urlOrPath( 'https://google.com' ) isIPFS.ipfsUrl( 'https://ipfs.io/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.ipfsUrl( 'https://ipfs.io/ipfs/invalid-hash' ) isIPFS.ipnsUrl( 'https://ipfs.io/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.ipnsUrl( 'https://ipfs.io/ipns/github.com' ) isIPFS.ipfsPath( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.ipfsPath( '/ipfs/invalid-hash' ) isIPFS.ipnsPath( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.ipnsPath( '/ipns/github.com' ) isIPFS.cidPath( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o/path/to/file' ) isIPFS.cidPath( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o/' ) isIPFS.cidPath( 'QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.cidPath( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o' ) isIPFS.cidPath( '/ipfs/QmYjtig7VJQ6XsnUjqqJvj7QaMcCAwtrgNdahSiFofrE7o/file' ) isIPFS.subdomain( 'http://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.ipfs.dweb.link' ) isIPFS.subdomain( 'http://bafybeiabc2xofh6tdi6vutusorpumwcikw3hf3st4ecjugo6j52f6xwc6q.ipns.dweb.link' ) isIPFS.subdomain( 'http://www.bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.ipfs.dweb.link' ) isIPFS.subdomain( 'http://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.dweb.link' ) isIPFS.ipfsSubdomain( 'http://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.ipfs.dweb.link' ) isIPFS.ipfsSubdomain( 'http://bafybeie5gq4jxvzmsym6hjlwxej4rwdoxt7wadqvmmwbqi7r27fclha2va.dweb.link' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://bafybeiabc2xofh6tdi6vutusorpumwcikw3hf3st4ecjugo6j52f6xwc6q.ipns.dweb.link' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://bafybeiabc2xofh6tdi6vutusorpumwcikw3hf3st4ecjugo6j52f6xwc6q.dweb.link' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://QmcNioXSC1bfJj1dcFErhUfyjFzoX2HodkRccsFFVJJvg8.ipns.dweb.link' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://en.wikipedia-on-ipfs.org.ipns.localhost:8080' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://en-wikipedia--on--ipfs-org.ipns.localhost:8080' ) isIPFS.ipnsSubdomain( 'http://hostname-without-tld-.ipns.dweb.link' ) isIPFS.multiaddr( '/ip4/127.0.0.1/udp/1234' ) isIPFS.multiaddr( '/ip4/127.0.0.1/udp/1234/http' ) isIPFS.multiaddr( '/ip6/::1/udp/1234' ) isIPFS.multiaddr( 'ip6/::1/udp/1234' ) isIPFS.multiaddr( '/yoloinvalid/::1/udp/1234' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/p2p/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/ipfs/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/ip4/127.0.0.1/tcp/1234/ws/p2p/QmUjNmr8TgJCn1Ao7DvMy4cjoZU15b9bwSCBLE3vwXiwgj' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/p2p/QmcgpsyWgH8Y8ajJz1Cu72KnS5uo2Aa2LpzU7kinSoooo4/p2p-circuit/p2p/QmUjNmr8TgJCn1Ao7DvMy4cjoZU15b9bwSCBLE3vwXiwgj' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/dnsaddr/bootstrap.libp2p.io' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/dnsaddr/bootstrap.libp2p.io/p2p/QmNnooDu7bfjPFoTZYxMNLWUQJyrVwtbZg5gBMjTezGAJN' ) isIPFS.peerMultiaddr( '/ip4/127.0.0.1/udp/1234' )

API

A suite of util methods that provides efficient validation.

Detection of IPFS Paths and identifiers in URLs is a two-stage process:

pathPattern / pathGatewayPattern / subdomainGatewayPattern regex is applied to quickly identify potential candidates proper CID validation is applied to remove false-positives

Content Identifiers

Returns true if the provided string or Uint8Array is a valid multihash or false otherwise.

Returns true if the provided string, Uint8Array or CID object represents a valid CID or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid CID in Base32 encoding or false otherwise.

URLs

Returns true if the provided string is a valid IPFS or IPNS url or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid IPFS url or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid IPNS url or false otherwise.

Paths

Standalone validation of IPFS Paths: /ip(f|n)s/<cid>/..

Returns true if the provided string is a valid IPFS or IPNS path or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid IPFS or IPNS url or path or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid IPFS path or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid IPNS path or false otherwise.

Returns true if the provided string is a valid "CID path" (IPFS path without /ipfs/ prefix) or false otherwise.

Subdomains

Validated subdomain convention: cidv1b32.ip(f|n)s.domain.tld

Returns true if the provided url string includes a valid IPFS, looks like IPNS/DNSLink subdomain or false otherwise.

Returns true if the provided url string includes a valid IPFS subdomain (case-insensitive CIDv1) or false otherwise.

Returns true if the provided url string looks like a valid IPNS subdomain (CIDv1 with libp2p-key multicodec or something that looks like a FQDN, for example en.wikipedia-on-ipfs.org.ipns.localhost:8080 ) or false otherwise.

Note: ipnsSubdomain method works in offline mode: it does not perform actual IPNS record lookup over DHT or other content routing method. It may return false-positives:

To ensure IPNS record exists, make a call to /api/v0/name/resolve?arg=<ipnsid>

To ensure DNSLink exists, make a call to /api/v0/dns?arg=<fqdn>

Multiaddrs

Below methods provide basic detection of multiaddrs: composable and future-proof network addresses.

Complex validation of multiaddr can be built using isIPFS.multiaddr and mafmt library.

Returns true if the provided string , Multiaddr or Uint8Array represents a valid multiaddr or false otherwise.

Returns true if the provided string , Multiaddr or Uint8Array represents a valid libp2p peer multiaddr (matching P2P format from mafmt ) or false otherwise.

License

MIT