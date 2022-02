Check if a string is an IP address

Install

$ npm install is -ip

Usage

const isIp = require ( 'is-ip' ); isIp( '192.168.0.1' ); isIp( '1:2:3:4:5:6:7:8' ); isIp.v4( '1:2:3:4:5:6:7:8' );

API

Check if string is IPv4 or IPv6.

Check if string is IPv4.

Check if string is IPv6.

Returns 6 if string is IPv6, 4 if string is IPv4, or undefined if string is neither.

isIp.version( '192.168.0.1' ); isIp.version( '1:2:3:4:5:6:7:8' ); isIp.version( 'abc' );

Related

ip-regex - Regular expression for matching IP addresses

is-cidr - Check if a string is an IP address in CIDR notation

cidr-regex - Regular expression for matching IP addresses in CIDR notation

License

MIT © Sindre Sorhus