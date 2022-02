Check if an IPv4 or IPv6 address is contained in the given CIDR subnet.

Small

Fast

Simple syntax

Full test coverage

TypeScript-friendly

Zero dependencies

🆕 Browser-friendly

See the 📖 Reference page for complete documentation.

Installation

With Node.js

npm install is-in-subnet

In a browser

This module is compatible with Browserify and other bundling tools. If you prefer to load it as a single file from a CDN:

The module is loaded as a global named isInSubnet .

Basic Usage

const { isInSubnet } = require ( 'is-in-subnet' ); console .log(isInSubnet( '10.5.0.1' , '10.4.5.0/16' )); console .log(isInSubnet( '10.5.0.1' , '10.4.5.0/15' )); console .log(isInSubnet( '2001:db8:f53a::1' , '2001:db8:f53b::1:1/48' )); console .log(isInSubnet( '2001:db8:f53a::1' , '2001:db8:f531::1:1/44' ));

Browser

console .log(isInSubnet.isInSubnet( '10.5.0.1' , '10.4.5.0/16' )); console .log(isInSubnet.check( '10.5.0.1' , '10.4.5.0/16' ));

More ways to use it

Test multiple subnets at once

You can pass an array instead of a single subnet.

const inAnySubnet = isInSubnet( '10.5.0.1' , [ '10.4.5.0/16' , '192.168.1.0/24' ]);

Amortise the parsing cost using a functional version

createChecker(subnetOrSubnets) returns a function used to check an address

const checker = createChecker([ '10.4.5.0/16' , '192.168.1.0/24' ]); console .log(checker( '10.5.0.1' ));

Test for special types of addresses

isPrivate(address) — Private addresses (like 192.168.0.0 )

— Private addresses (like ) isLocalhost(address) — Localhost addresses (like ::1 )

And more. See the documentation.

Check if an address is valid