Check if a file path is an image

It just checks the extension. Use image-type if you want to check the actual file.

Install

$ npm install is -image

Usage

const isImage = require ( 'is-image' ); isImage( 'source/unicorn.png' ); isImage( 'source/unicorn.txt' );

License

MIT © Sindre Sorhus