Check if a string is HTML

You should not use this for any kind of validation, sanitation, or XSS checks.

Install

$ npm install is -html

Usage

import isHtml from 'is-html' ; isHtml( '<p>I am HTML</p>' ); isHtml( '<!doctype><html><body><h1>I ❤ unicorns</h1></body></html>' ); isHtml( '<cake>I am XML</cake>' ); isHtml( '>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-' );

Note: It does not detect deprecated HTML tags.