Check if a Buffer/Uint8Array is a GIF image

Install

$ npm install is -gif

Usage

import {readChunk} from 'read-chunk' ; import isGif from 'is-gif' ; const buffer = await readChunk( 'unicorn.gif' , { length : 3 }); isGif(buffer);

API

Returns a boolean of whether input is a GIF image.

input

Type: Buffer | Uint8Array

It only needs the first 3 bytes.

