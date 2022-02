Detect whether a value is an error

Example

var isError = require ( "is-error" ); console .log(isError( new Error ( 'hi' ))) console .log(isError({ message : 'hi' }))

Docs

var bool = isError(maybeErr)

is -error := (maybeErr: Any ) => Boolean

isError returns a boolean. it will detect whether the argument is an error or not.

Installation

npm install is-error

Tests

npm test

