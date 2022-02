Check if an Iterable is empty

More efficient than Array.from(iterable).length , as it only iterates the first item, which can make a big difference for dynamic iterators, like a Generator doing an expensive operation.

Install

$ npm install is -empty-iterable

Usage

import isEmptyIterable from 'is-empty-iterable' ; isEmptyIterable([]); isEmptyIterable( new Set ([ 1 , 2 ]));

API

Returns a boolean .

iterable