Check if a string is CSS color value

Install

npm install is-color

Usage

var isColor = require ( 'is-color' ) isColor( 'rgb(255, 0, 0)' ) isColor( 'rgb(255)' ) isColor( 'rgba(255, 0, 0, .8)' ) isColor( 'rgba(255, 0, 0)' ) isColor( 'hsl(123, 45%, 67%)' ) isColor( 'hsl(123, 45%)' ) isColor( 'hsla(123, 45%, 67%, 0.4)' ) isColor( 'hsla(123, 45%, 67%)' ) isColor( '#fff' ) isColor( '#ff' ) isColor( 'tomato' ) isColor( 'hoge' ) isColor( 'currentColor' ) isColor( 'inherit' ) isColor( 'transparent' )

License

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2015 - 2018 Masaaki Morishita