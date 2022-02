High-performance circular reference check for objects (or arrays) w/ no dependencies

Installation

npm install is-circular

Usage

var isCircular = require ( 'is-circular' ) var circularObj = { foo : 1 , bar : 2 } circularObj.qux = circularObj isCircular(circularObj) var obj = { foo : 1 , bar : 2 , qux : 3 } isCircular(obj)

License

MIT