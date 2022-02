JS 中文字符串判断(根据 unicode 编码区间判断)

Determine if a string is all Chinese(based on unicode range)

install

$ npm install is-chinese

description

Chinese range is based on: https://en.wikipedia.org/wiki/CJK_Unified_Ideographs

example

var isChinese = require ( 'is-chinese' ) isChinese( '中国' ).should.true(); isChinese( '中国ss' ).should.false(); isChinese( 'ss' ).should.false(); isChinese( "\uD842\uDFB7" ).should.true();

benchmark

Node v15.12.0

MacBook Pro (15-inch, 2018)

isChinese ( "扁担宽,板凳长,扁担想绑在板凳上。" ) x 10 , 945 , 079 ops/sec ± 0.38% ( 84 runs sampled) isChinese ( "ss扁担宽,板凳长,扁担想绑在板凳上。" ) x 42 , 641 , 169 ops/sec ± 0.44% ( 90 runs sampled) isChinese ( "扁担宽,板凳长,扁担想绑在板凳上。ss" ) x 29 , 851 , 525 ops/sec ± 0.59% ( 89 runs sampled) isChinese (chars1000) true x 329 , 719 ops/sec ± 0.42% ( 91 runs sampled) isChinese (chars1000WithS) false x 1 , 680 , 088 ops/sec ± 0.56% ( 90 runs sampled)

license

MIT