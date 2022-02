npm module to determine if a function is an ES6 arrow function or not.

NOTE: Only works in Firefox at the moment.

Example

var isArrowFunction = require ( 'is-arrow-function' ); assert(!isArrowFunction( function ( ) {})); assert(!isArrowFunction( null )); assert(isArrowFunction( ( a, b ) => a * b)); assert(isArrowFunction( () => 42 )); assert(isArrowFunction( x => x * x)); assert(isArrowFunction( x => () => x * x));

Tests