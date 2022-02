Is this an arguments object? It's a harder question than you think.

Example

var isArguments = require ( 'is-arguments' ); var assert = require ( 'assert' ); assert.equal(isArguments({}), false ); assert.equal(isArguments([]), false ); ( function ( ) { assert.equal(isArguments( arguments ), true ); }())

Caveats

If you have modified an actual arguments object by giving it a Symbol.toStringTag property, then this package will return false .

Tests