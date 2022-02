is

The definitive JavaScript type testing library

To be or not to be? This is the library!

Installation

As a node.js module

npm install is

As a component

component install enricomarino/is

API

general

is.a (value, type) or is.type (value, type)

(value, type) or (value, type) is.defined (value)

(value) is.empty (value)

(value) is.equal (value, other)

(value, other) is.hosted (value, host)

(value, host) is.instance (value, constructor)

(value, constructor) is.instanceof (value, constructor) - deprecated, because in ES3 browsers, "instanceof" is a reserved word

(value, constructor) - deprecated, because in ES3 browsers, "instanceof" is a reserved word is.nil (value)

(value) is.null (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "null" is a reserved word

(value) - deprecated, because in ES3 browsers, "null" is a reserved word is.undef (value)

(value) is.undefined (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "undefined" is a reserved word

arguments

is.args (value)

(value) is.arguments (value) - deprecated, because "arguments" is a reserved word

(value) - deprecated, because "arguments" is a reserved word is.args.empty (value)

array

is.array (value)

(value) is.array.empty (value)

(value) is.arraylike (value)

boolean

is.bool (value)

(value) is.boolean (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "boolean" is a reserved word

(value) - deprecated, because in ES3 browsers, "boolean" is a reserved word is.false (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "false" is a reserved word

(value) - deprecated, because in ES3 browsers, "false" is a reserved word is.true (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "true" is a reserved word

is.date (value)

element

is.element (value)

error

is.error (value)

function

is.fn (value)

(value) is.function (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "function" is a reserved word

number

is.number (value)

(value) is.infinite (value)

(value) is.decimal (value)

(value) is.divisibleBy (value, n)

(value, n) is.integer (value)

(value) is.int (value) - deprecated, because in ES3 browsers, "int" is a reserved word

(value) - deprecated, because in ES3 browsers, "int" is a reserved word is.maximum (value, others)

(value, others) is.minimum (value, others)

(value, others) is.nan (value)

(value) is.even (value)

(value) is.odd (value)

(value) is.ge (value, other)

(value, other) is.gt (value, other)

(value, other) is.le (value, other)

(value, other) is.lt (value, other)

(value, other) is.within (value, start, finish)

object

is.object (value)

regexp

is.regexp (value)

string

is.string (value)

encoded binary

is.base64 (value)

(value) is.hex (value)

Symbols

is.symbol (value)

BigInts

is.bigint (value)

Contributors