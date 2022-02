A better IRC framework for node.js. For bots and full clients. Read the documentation.

Aims

Lightweight

Performant

Very easy to get going out of the box

Grows as needed for larger applications

IRCv3 compliant

Multiple (+ auto detected) encoding support

Complete test suite

A simple and low-boilerplate framework to build IRC bots.

var bot = new IRC.Client(); bot.connect({ host : 'irc.freenode.net' , port : 6667 , nick : 'prawnsbot' }); bot.on( 'message' , function ( event ) { if (event.message.indexOf( 'hello' ) === 0 ) { event.reply( 'Hi!' ); } if (event.message.match( /^!join / )) { var to_join = event.message.split( ' ' ); event.reply( 'Joining ' + to_join + '..' ); bot.join(to_join); } }); bot.matchMessage( /^hi/ , function ( event ) { event.reply( 'hello there!' ); });

Channel/buffer objects. Great for building clients

var bot = new IRC.Client(); bot.connect({ host : 'irc.freenode.net' , port : 6667 , nick : 'prawnsbot' }); var buffers = []; bot.on( 'registered' , function ( ) { var channel = bot.channel( '#prawnsalad' ); buffers.push(channel); channel.join(); channel.say( 'Hi!' ); channel.updateUsers( function ( ) { console .log(channel.users); }); var stream = channel.stream(); stream.pipe(process.stdout); });

Middleware