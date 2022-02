ipc use as Promises

Installation

npm

$ npm install ipc-promise

Usage

main process

var ipcPromise = require ( 'ipc-promise' ); ipcPromise.on( 'twice' , function ( params ) { return Promise .resolve(params.value * 2 ); }); var electron = require ( 'electron' ), app = electron.app, BrowserWindow = electron.BrowserWindow, mainWindow; app.on( 'ready' , function ( ) { mainWindow = new BrowserWindow({}); mainWindow.loadURL( 'file://' + __dirname + '/index.html' ); });

renderer process

< script src = "ipc-promise.min.js" > </ script > < script > ipcPromise .send( 'twice' , { value : 1 }) .then( function ( result ) { console .log(result); }); </ script >

Functions

event String - event name

listener Function(*): Promise - listener function



listen event.

event String - event name

data * - data for send

return Promise - Promises



trigger event.

Test

$ npm install $ npm test

License

The MIT license. Please see LICENSE file.