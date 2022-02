iOSselect

html下拉菜单select在安卓和IOS下表现不一样,iosselect正是为统一下拉菜单样式而生,我们以IOS下select的交互和样式为蓝本,开发了这一组件。

官网

http://zhoushengfe.com/iosselect/website/index.html

备用网址: https://www.pengwf.com/iosselect/index.html

特点

0依赖,只需引用一个js和css即可

样式可自己定制,也可使用默认样式

一个页面同时实例化多个组件

jquery zepto angular vue react均适用

支持最多6级级联

支持设置高度和高度单位

适用于android和iOS设备(PC端支持IE9+,不过PC端上滑动体验不太实用)

起步

npm

npm install iosselect

下载文件

点击下载文件到项目目录中,在HTML文件中插入以下代码,并按需调整路径。

< link rel = "stylesheet" href = "/static/css/iosSelect.css" > < script type = "text/javascript" src = "/static/js/iosSelect.js" > </ script >

实例化组件

var data=[{ 'id' : '10001' , 'value' : '演示数据1' },{ 'id' : '10002' , 'value' : '演示数据2' }]; var showDom = document .querySelector( '#showDom' ); var valDom = document .querySelector( '#valDom' ); showDom.addEventListener( 'click' , function ( ) { var val = showDom.dataset[ 'id' ]; var title = showDom.dataset[ 'value' ]; var example = new IosSelect( 1 , [data], { container : '.container' , title : '演示标题' , itemHeight : 50 , itemShowCount : 3 , oneLevelId : val, callback : function ( selectOneObj ) { valDom.value = selectOneObj.id; showDom.innerHTML = selectOneObj.value; showDom.dataset[ 'id' ] = selectOneObj.id; showDom.dataset[ 'value' ] = selectOneObj.value; } }); });

Demos

一级级联,银行选择

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/one/bank.html

二级级联,三国杀将领组合选

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/two/sanguokill.html

三级级联,省市区选择

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/three/area.html

viewport缩放时处理方案

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/rem/bank.html

日期选择器 三级联动,通过方法获取数据,并且有加载中效果

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/datepicker/date.html

日期时间选择器,共五级,通过方法获取数据

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/five/time.html

日期时间选择器,共6级,通过方法获取数据

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/six/time.html

AJAX获取数据

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/ajax/area2.html

出场动画/退场动画

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/one/animate.html

组件实例化多次

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/one/multi.html

AngularJS 异步加载

https://www.pengwf.com/iosselect/demo/ajax/angular/index.html#/components

.ios-select-widget-box ul li

参数说明

level

default : 1 type : number

数据的层级,最多支持6层

data

default : undefined type : ...Array

[oneLevelData[, twoLevelData[, threeLevelData[, fourLevelData[, fiveLevelData[, sixLevelData]]]]]] 可以用数组,也可以用方法。 6项分别对应级联1,2,3,4,5,6项,每一项又是一个数组或方法 如果是数组: 每一项数组中包含一系列对象,每个对象必须要有id,作为该条数据在该项数组中的唯一标识,value作为显示值,parentId是可选属性,作为关联的标志,数据形如:

var iosProvinces = [ { "id" : "130000', " value ": " 河北省 ", " parentId ": " 0 "} ]; var iosCitys = [ {" id ":" 130100 "," value ":" 石家庄市 "," parentId ":" 130000 "}, ];

当我们选择河北省时,就到城市中找到parentId为河北省id的数据,然后展示出来。 点击查看demo: https://www.pengwf.com/iosselect/demo/three/area.html

如果是方法: 传入一个方法,在方法中获取数据,该方法有该列前序列的选中值和回调方法。 如果是第一列的方法,可如下定义:

function oneFun ( callback ) { var arr1 = []; callback(arr1); }

如果是第二列的方法,可如下定义:

function twoFun ( oneLevelId, callback ) { var arr2 = []; callback(arr2); }

如果第三列,可如下定义方法:

function threeFun ( oneLevelId, twoLevelId, callback ) { var arr3 = []; callback(arr3); }

依次类推,第六列获取数据的方法可如下定义:

function sixFun ( oneLevelId, twoLevelId, threeLevelId, fourLevelId, fiveLevelId, callback ) { var arr6 = []; callback(arr6); }

在方法里可以根据前序列的选中值定义需要的数据,比如年月日,当年月变化时,可根据年月选中值,设置日期的取值范围。

具体可参考demo中的日期选择器和日期时间选择器。 点击查看demo: https://www.pengwf.com/iosselect/demo/datepicker/date.html

如何ajax获取数据

options

type : object

其余选项,含以下几个属性:

default : '' type : string

实例化后的对象包裹元素,可选项

default : undefined type : function

选择完毕后的回调函数,必选项 options.callback(selectOneObj, selectTwoObj, selectThreeObj, selectFourObj, selectFiveObj, selectSixObj) selectNumberObj为每级对应选中项,包含对应数据的所有字段及dom对象

default : undefined type : function

选择取消后的回调函数,可选项

fallback: function ( e ) { console .log(e); },

default : undefined

type: function

点击背景层关闭组件时触发的方法,可选项

fallback: maskCallback (e) { console .log(e); },

default : '' type : string

显示标题,可选项

default : '确定' type : string

设置确定按钮文字,可选项

default : '取消' type : string

设置取消按钮文字,可选项

default : 35 type : number

每一项的高度,可选项

default : 7 type : number

组件展示的项数,可选项,可选3,5,7,9,不过不是3,5,7,9则展示7项

default : 44 type : number

组件标题栏高度,可选项

default : 'px' type : string

元素css尺寸单位,可选项,可选px或者rem

default : '' type : string

组件额外类名,用于自定义样式,可选项

default: [0, 0 , 0 , 0 , 0 ] type: ...Array

[oneTwoRelation, twoThreeRelation, threeFourRelation, fourFiveRelation, fiveSixRelation] 可选项。如果数据是数组(非方法),各级选项之间通过parentId关联时,需要设置;如果是通过方法获取数据,不需要该参数。

default : 0 type : number

第一列和第二列是否通过parentId关联,可选项

default : 0 type : number

第二列和第三列是否通过parentId关联,可选项

default : 0 type : number

第三列和第四列是否通过parentId关联,可选项

default : 0 type : number

第四列和第五列是否通过parentId关联,可选项

default : 0 type : number

第五列和第六列是否通过parentId关联,可选项

type : string

实例展示时,第一级数据默认选中值,可选项,默认为第一级数据第一项id

type : string

实例展示时,第二级数据默认选中值,可选项,默认为第二级数据第一项id

type : string

实例展示时,第三级数据默认选中值,可选项,默认为第三级数据第一项id

type : string

实例展示时,第四级数据默认选中值,可选项,默认为第四级数据第一项id

type : string

实例展示时,第五级数据默认选中值,可选项,默认为第五级数据第一项id

type : string

实例展示时,第6级数据默认选中值,可选项,默认为第6级数据第一项id

default : false type : boolean

实例展示时,在数据加载之前下拉菜单是否显示加载中的效果,建议ajax获取数据时设置为true

default : false type : boolean

是否显示入场动画和退场动画,如需自定义动画效果,请覆写.fadeInUp .layer和.fadeOutDown .layer的css3动画。PS:动画时间为0.5秒。

方法

close

关闭已实例化的组件

object . close ();

事件

IosSelectCreated

组件创建完毕事件

window .addEventListener( 'IosSelectCreated' , function ( e ) { console .log(e); });

IosSelectDestroyed

组件销毁事件