iOS Simulator Node.js wrapper

Installment

$ npm i ios-simulator --save

Usage

Enable Developer Mode:

$ DevToolsSecurity - enable

$ npm i ios-simulator -g $ ios-simulator -n 'iPhone 6s' $ xcrun simctl shutdown `ios-simulator -n 'iPhone 6s' ` $ open -a Simulator --args -CurrentDeviceUDID `ios-simulator -n 'iPhone 6s' `

License

The MIT License (MIT)