Add timeout to ioredis.

Usage

; var Redis = require ( 'ioredis' ); var redis = new Redis(); var RedisTimeout = require ( './' ); RedisTimeout(redis, 5000 ); RedisTimeout.timeout( 'set' , 1000 , redis); RedisTimeout.timeout( 'set' , 500 , redis); redis .set( 'key' , 'value' ) .then( console .log) .catch( console .error); redis .get( 'key' ) .then( console .log) .catch( console .error); redis .get( 'key' , function ( err, result ) { if (err) { console .error(err); } if (result) { console .log(result); } });

Suppress warnings by adding an optional parameter

RedisTimeout(redis, 5000 , true );

Test

npm test

License

MIT