node ioctl wrapper

Installation

Install with npm :

$ npm install ioctl

API

Parameters

fileDescriptor : Integer Target file descriptor, must be open.

: Target file descriptor, must be open. request : Integer Device specific request code.

: Device specific request code. data: Integer|Buffer Request data.

Returns: Integer Usually zero is returned, some calls use the return value as a output parameter and may return a positive integer.

Throws: Throws on failed ioctl call.

Examples

Read bytes of the next pending datagram using FIONREAD. As it takes a pointer as a parameter, it's straightforward using a Buffer as a parameter.

var dgram = require ( 'dgram' ); var ioctl = require ( 'ioctl' ); var FIONREAD = 0x541B ; var s = dgram.createSocket( 'udp4' ); s.bind( 1234 , function ( err ) { if (err) { throw err; } var s1 = dgram.createSocket( 'udp4' ); var message = new Buffer( "Some bytes" ); s1.send(message, 0 , message.length, 1234 , "localhost" , function ( err, bytes ) { var length = new Buffer( 4 ); var ret = ioctl(s._handle.fd, FIONREAD, length); console .log( 'Pending bytes: ' + length.readInt32LE( 0 )); s1.close(); s.close(); }); });

For other cases, involving complex structs, we can use the ref , ref-array and ref-struct modules.