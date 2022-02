Tests::

vw-connect adapter for ioBroker

Adapter for VW We Connect, We Connect ID, We Charge, myAudi, Skoda Connect, Seat Connect and We Connect Go

Please update your system on Node 10. https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten

Usage

Use the state under remote control to control your car remotely.

Discussion and Questions

Status fields Explanation

Door and window states:

open: 1

locked: 2

closed: 3

List of entries

Changelog

fix login, fix audi update, add limit for wallbox

increase refresh token timeouts

fix skoda login

add climate v3 for newer cars. Add Powerpass and Seat Elli

fix id login

add Skoda Enyaq support

add nodeJS v10 compatibility

add auto accept of new privacy consent

correct selection of last recent trips

enable multiple selection of trip types

fix mutiple car problem, add VWv2 mode at the moment there is no different between VW and VWv2

fix skoda refreshToken, smaller improvements

bugfixes

add we charge

add remote state update

add Seat and new climatisation v2

calculate outside temperatur in °C also for Skoda and Audi

add remotes for id

fix audi login, add ID login

save status objects in state by id instead of consecutive numbers

fix battery status for 2020 models

add support for 2020 models

fix js.controller 3 problems

fix audi bug with multiple vehicles

hide status update error if feature is not available

License

