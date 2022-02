Widgets für den ioBroker.vis Adapter

Schalter, Slider, Tabellen, Regler, Checkboxen, Radiobuttons und mehr...

Mit unserem Widgets-Set hast du die freie Wahl individuelle Visualisierungen ganz einfach für dein Smart-Home zu erstellen.

Analog Uhren Weitere Informationen

Digital Uhren Weitere Informationen

.. ab v 2.0.0

Universal



Multi



Image



Table



List



Marquee



Radio Button



Slider

vertical

Slider

horizontal

Colorslider

horizontal

Colorslider

horizontal

Toggle Switch



Basic Switch



Checkbox/

Radiobutton



Mit Hilfe unserer Widgets lassen sich folgende Projekte verwirklichen. Zur Zeit befinden sich in unserem Adapter NUR die reinen Schaltflächen (siehe oben). Uhr und Wetter stammen aus anderen Adaptern und müssen ggf. zusätzlich installiert werden.

Unterstützung

Falls Dir unsere Arbeit gefällt und Du uns unterstützen möchtest, wir freuen uns über jede Spende.

(Dieser Link führt zu unserem PayPal-Konto und steht in keiner Verbindung zum ioBroker)

Changelog / Änderungsprotokoll

Radiobutton-List: Mehrzeilige/Mehrspaltige Darstellung möglich #393

JSON-Tabelle: Textausrichtung für Kopfzeile hinzugefügt #394

FIXED: Popup schließt nicht bei Datenpunktwert

JSON-Tabelle: Hintergrund pro Zeile in Abhängigkeit eines Wertes färben #280

JSON-Tabelle: Standardsortierung einer Spalte #286

Universal- & Multi-Widget ViewInPopUp: Scrollen der View möglich #344

Universal- & Multi-Widget HTTP: Link kann im gleichem oder neuem Tab geöffnet werden #363

FIXED: JSON-Tabelle funktioniert nun auch wenn nur ein einzelnes Objekt statt Array mit Objekten im Datenpunkt steht #319

FIXED: JSON-Tabelle: 10-stelliger Zeitstempel funktionierte nicht #376

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Problem mit aktiver Textfarbe behoben (#302)

Problem mit Multi-Widget und unterschiedlichem Prüftyp behoben (#303)

Problem beim Schließen mit View im PopUp behoben (#254)

Navigationseffekte aus der Basisnavigation hinzugefügt (#304)

Neu hinzugefügt Widget-Typ 'HTTP' für Universal- und Multi-Widget (#249)

Sichtbare Schritte für einfachen Slider hinzugefügt

Textfarbe aktiv/inaktiv für Universal- & Multiwidget

Colorslider CIE Wert mit eckigen Klammern

Fehler behoben, dass Schattenfarbe bei Universal- & Multiwidget nicht aktualisiert

JSON Tabelle: Vorangestellter und angehänget Text

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Neues Widget: Basisschalter

Neues Widget: Checkbox/Radiobutton

Bugfixes

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

#### ACHTUNG #### Nach dem Update sind die Icons vom Universal- und Multiwidget nicht zu sehen, sind aber nicht weg! Damit diese wieder zu sehen sind müssen die Widgets einmal EINZELN im Editor angeklickt werden.

Beim Universal- und Multiwidget kann der Inhaltstyp geändert werden. Inhaltstypen: Bild (Standard), Analoge Uhr, Digitale Uhr und HTML/Text Analoge und digitale Uhr: Farbe des Ziffernblatts under Zeiger kann frei gewählt werden, Zeitzone kann geändert werden Statt dem Icon kann ein eigener Text oder ein Datenpunktwert per Binding angezeigt werden

Vergleichsoperatoren Größer-Gelich und Kleiner-Gleich

PopUp kann per Datenpunk geöffnet werden

Bugfix: Colorslider unsichtbar wenn für CIE kein Wert vorhanden ist Links funktionieren nicht im Popup State Rückmeldedauer funktioniert nicht richtig



Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Fehler mit PopUp behoben: Klick zum schließen wurde direkt nach Öffnen registriert und Klick löste Buttons hinter dem PopUp aus

Zustände wurden bei View in PopUp nicht richtig angezeigt

Problem mit Datenpunkt zum Schließen des Popups behoben. ACHTUNG! Der Datenpunkt muss erneut ausgewählt werden

Bugfix

Multi-Widget-Status können unabhängig vom Widget-Typ nach Datenpunkten oder Views prüfen

Optionen zum automatischen Schließen des Popups hinzugefügt

Bugfixes

Bugfix

Problem mit Colorslider behoben: Wert wird nicht in Datenpunkt gesetzt, wenn "Wert bei Freigabe aktualisieren" aktiviert ist",

Fehler behoben: Color Slider RGB aktualisiert bei Dp Änderung nicht (WICHTIG: Datenpunkte müssen neu ausgewählt werden!)

View in PopUp Option für Universal- und Multi-Widget hinzugefügt

Bugfix

Bugfix

Problem mit Bildern im Universal und Multi Widget behoben

Problem mit Bildwechesl im Universal und Multi Widget behoben

Option für die Bildgröße für das Image-Widget hinzugefügt

Fehler von vorheriger Version behoben

Problem mit Textausrichtung behoben

Problem mit Bildgröße im Image-Widget behoben

Problem mit der Bildgröße behoben

Problem mit dem Farbregler behoben, dass der Wert beim loslassen nicht gespeichert wurde

Problem mit Symbolfarbe für Navi-Widget behoben

Problem mit Hervorhebung auf Touch-Geräten behoben

Problem mit Radiobutton-Widget und Datentyp Zahlen behobenn

JSON Tabelle farbliche Schwellenwerte für Zahlen

Fehler beim Slider behoben wenn ungültiger Wert im Datenpunkt steht

Fehler behoben: Signalbilder wurden mit eingefärbt

Option um Bildfarbe zu invertieren eingefügt, um Farbfilter zu umgehen

Color Slider kann nun zwischen HEX, RGB und CIE unterscheiden

Fehlende Übersetzung für Hover-Farben hinzugefügt

Fehler beim Multi-State und mehreren Zuständen behoben

Schatten und Rand Hover für Buttons hinzugefügt

Fehler in Radiobutton mit Bildfarbe behoben

Fehler behoben: Doppeltes klicken bei State mit Verweildauer

Hovereffekt für Buttons eingefügt

Problem mit anzeigen des Sliderwertss behoben

Slider Text anhängen möglich

Bugfix

Neues Widget: Farbslider

JSON Tabelle Spaltenformat boolean und number

JSON Tabelle Kopfzeile kann fixiert werden

JSON Tabelle Fehler beim sortieren behoben

JSON Tabelle konfigurierbare Dummyzeile wenn JSON leer ist

Fehler behoben

Universal- & Multi-Widget Vergleichsoperatoren gleich, größer, kleiner und nicht hinzugefügt

Slider Min/Max invertieren

Slider Wert erst beim loslassen setzen

Widget um Wert zu erhöhen oder zu senken

JSON Tabelle Fehler mit Datum behoben . JSON Tabelle anzeige von Millisekunden möglich

JSON Tabelle Platzhalter wenn Eintrag leer ist

JSON Tabelle Spalten können per Klick sortiert werden

Bugfix

Bugfix

Der Prozess der Bildfarbfilterung wurde geändert

Die Bildfarbe kann jetzt ein Datenpunkt sein

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix (State: doppeltes senden dese Wertes bei touch)

Grauer Kippschalter hinzugefügt

Bugfix

Bugfix

Kippschalter hinzugefügt

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Bugfix

Randstil zur JSON-Tabelle hinzugefügt

Farbauswahö für Icons zu allen Widgets hinzugefügt

Fehlerbehebung

Fehler bei der Navigation mit dem Widget 'View in Widget' behoben

Fehler in JSON Tabelle behoben

Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden

Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt

Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert

Fehler in JSON Tabelle behoben

Fehler im Multi Widget behoben: Bilder und Text wechseln nicht bei Typ Navigation

Fehler in JSON Tabelle behoben, wenn kein gültiges JSON-Objekt vorhanden ist

Fehler in Value-List behoben: Wert wird nicht aktualisiert

Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt

Neues Widget: Marquee (Laufschrift)

Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt

List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden

Datenpunktwerte werden im VIS Editor angezeigt!

Übersetzungsfehler behoben

Border Farbe behoben

Widget-Untertitel behoben

Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget

Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)

Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen

Radiobuttons hinzugefügt

Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)

Changed slider step to decimal

Fixed problem with numeric values

Fixed problem with navigation on touchscreens

Added set state option for navigation

Fixed problem with datapoints without config

Added refresh rate for table

Removed icons and backgrounds, changed config, Fixed navigation

Fixed background widget value option

Bug fix

Changed navigation button color behaviour

Added new icons

Added JSON table

Added delay for navigations

Text in buttons can now be HTML

Added new icons

Added Navigation active color

Fixed state color for value switch

Bug Fix: slider value, config

Fixed Slider Widget: seperatet into two widgets (horizontal and vertical)

Added image widget

Added Slider to change border radius for all 4 corners (If this version is an update for you, you need to click on each button in the vis-editor to get back the default corners)

Added new icons

Bug fix

Added slider widget

Added option to mirror image

Added new icons

Changed button widgets to use default font and text options

Widget background and content opacity, Switch can be changed from boolean to value, changed icons from white to black, added seamless backgrounds

Bug fixes ...

Bug fixes ...

inventwo Design Widgets ...

Die Idee ist geboren

License

Copyright (c) 2022 jkvarel und skvarel von inventwo

MIT License (nur in englisch / englisch only)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Icons from Icons8 https://icons8.com/