Some helper for the development of InversifyJS applications with VanillaJS

Installation

npm install inversify-vanillajs-helpers

Usage

import { helpers } from "inversify-vanillajs-helpers" ;

var helpers = require ( "inversify-vanillajs-helpers" ).helpers;

Annotation helper

Helps you to reduce annotation boilerplate when working with VanillaJS so instead of writting:

inversify.decorate(inversify.injectable(), Ninja); inversify.decorate(inversify.inject(TYPES.Katana), Ninja, 0 ); inversify.decorate(inversify.inject(TYPES.Shuriken), Ninja, 1 );

You can just write:

helpers.annotate(Ninja, [TYPES.Katana, TYPES.Shuriken]);

Let's take a look to an example:

var inversify = require ( "inversify" ); var helpers = require ( "inversify-vanillajs-helpers" ).helpers; require ( "reflect-metadata" ); var TYPES = { Ninja : 'Ninja' , Katana : 'Katana' , Shuriken : 'Shuriken' } class Katana { hit () { return 'cut!' } } helpers.annotate(Katana); class Shuriken { throw () { return 'hit!' } } helpers.annotate(Shuriken); class Ninja { constructor (katana, shuriken) { this ._katana = katana; this ._shuriken = shuriken; } fight () { return this ._katana.hit() } sneak () { return this ._shuriken.throw() } } helpers.annotate(Ninja, [TYPES.Katana, TYPES.Shuriken]); var container = new inversify.Container() container.bind(TYPES.Ninja).to(Ninja); container.bind(TYPES.Katana).to(Katana); container.bind(TYPES.Shuriken).to(Shuriken); var ninja = container.get(TYPES.Ninja); console .log(ninja.fight(), ninja.sneak());

Named annotations

It is also possible to declare named metadata using the annotation helper:

helpers.annotate( Ninja, [ { type : TYPES.Katana, named : "not-throwable" }, { type : TYPES.Shuriken, named : "throwable" } ] );

Tagged annotations

It is also possible to declare tagged metadata using the annotation helper:

helpers.annotate( Ninja, [ { type : TYPES.Katana, tagged : { key : "throwable" , value : false } }, { type : TYPES.Shuriken, tagged : { key : "throwable" , value : true } } ] );

Registration helper

Helps you to reduce annotation and registration boilerplate when working with VanillaJS so instead of writting:

inversify.decorate(inversify.injectable(), Ninja); inversify.decorate(inversify.inject(TYPES.Katana), Ninja, 0 ); inversify.decorate(inversify.inject(TYPES.Shuriken), Ninja, 1 ); container.bind(TYPES.Ninja).to(Ninja);

You can just write:

let register = helpers.register(container); register(TYPES.Ninja, [TYPES.Katana, TYPES.Shuriken])(Ninja);

This helper can also be used as a class decorator when using Babel (continue reading for more details):

let register = helpers.register(container); @register(TYPES.Ninja, [TYPES.Katana, TYPES.Shuriken]) class Ninja { constructor (katana, shuriken) { this ._katana = katana; this ._shuriken = shuriken; } fight () { return this ._katana.hit() } sneak () { return this ._shuriken.throw() } }

Let's take a look to an example:

var inversify = require ( "inversify" ); var helpers = require ( "inversify-vanillajs-helpers" ).helpers; require ( "reflect-metadata" ); var TYPES = { Ninja : 'Ninja' , Katana : 'Katana' , Shuriken : 'Shuriken' } class Katana { hit () { return 'cut!' } } class Shuriken { throw () { return 'hit!' } } class Ninja { constructor (katana, shuriken) { this ._katana = katana; this ._shuriken = shuriken; } fight () { return this ._katana.hit() } sneak () { return this ._shuriken.throw() } } var container = new inversify.Container(); var register = helpers.register(container); register(TYPES.Katana)(Katana); register(TYPES.Shuriken)(Shuriken); register(TYPES.Ninja, [TYPES.Katana, TYPES.Shuriken])(Ninja); var ninja = container.get(TYPES.Ninja); console .log(ninja.fight(), ninja.sneak());

We can use the helpers to register many types of bindings.

registerSelf

var registerSelf = helpers.registerSelf(container); registerSelf()(Katana);

registerConstantValue

var registerConstantValue = helpers.registerConstantValue(container); registerConstantValue(TYPES.Katana, new Katana());

registerDynamicValue

var registerDynamicValue = helpers.registerDynamicValue(container); registerDynamicValue(TYPES.Katana, (context) => { new Katana(); });

registerConstructor

var registerConstructor = helpers.registerConstructor(container); registerConstructor(TYPES.Katana)(Katana);

registerFunction

var registerFunction = helpers.registerFunction(container); registerFunction(TYPES.SomeFunction, () { console .log( "I'm doing something..." ); });

registerAutoFactory

var registerAutoFactory = helpers.registerAutoFactory(container); registerAutoFactory(TYPES.KatanaFactory, TYPES.Katana);

registerFactory

var registerFactory = helpers.registerFactory(container); registerFactory(TYPES.KatanaFactory, (context) => { return () => { return context.container.get( "Katana" ); }; });

registerProvider

var registerProvider = helpers.registerProvider(container); registerProvider(TYPES.KatanaProvider, (context) => { return () => { return new Promise <Katana> ( (resolve ) => { let katana = context.container.get( "Katana" ); resolve(katana); }); }; });

Declaring binding constraints

The register helper allows access to the fluent binding declaration API:

var register = helpers.register(container); register(TYPES.Weapon, (b) => { b.whenTargetTagged( "throwable" , false ); })(Katana); register(TYPES.Weapon, (b) => { b.whenTargetTagged( "throwable" , true ); })(Shuriken); register(TYPES.Ninja, [ { tagged : { key : "throwable" , value : false }, type : "Weapon" }, { tagged : { key : "throwable" , value : true }, type : "Weapon" } ])(Ninja);

Babel decorators

If you are using babel you can also use the register helper as a class decorator with the transform-decorators-legacy plugin.

let helpers = require ( "inversify-vanillajs-helpers" ).helpers; let inversify = require ( "inversify" ); require ( "reflect-metadata" ); let container = new inversify.Container(); let register = helpers.register(container); let TYPE = { Warrior : "Warrior" , Weapon : "Weapon" }; @register( TYPE.Weapon, [], (b) => { b.whenTargetTagged( "throwable" , false ); } ) class Katana { constructor () { this .name = "Katana" ; } } @register( TYPE.Weapon, [], (b) => { b.whenTargetTagged( "throwable" , true ); } ) class Shuriken { constructor () { this .name = "Shuriken" ; } } @register( TYPE.Warrior, [ { tagged : { key : "throwable" , value : false }, type : TYPE.Weapon }, { tagged : { key : "throwable" , value : true }, type : TYPE.Weapon } ] ) class Ninja { constructor (primaryWeapon, secondaryWeapon) { this .primaryWeapon = primaryWeapon; this .secondaryWeapon = secondaryWeapon; } } let ninja = container.get(TYPE.Warrior); expect(ninja.primaryWeapon.name).to.eql( "Katana" ); expect(ninja.secondaryWeapon.name).to.eql( "Shuriken" );

Live demo

A live demo can be found here.