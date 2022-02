interval tree in JavaScript (source is written in CoffeeScript)

improves previous interval-tree

more maintenanceability with CoffeeScript OOP.

more robustness with mocha, CircleCI

API Documentation

installation

$ npm install interval-tree2

usage

require

var IntervalTree = require ( 'interval-tree2' );

when using in web, use dist/interval-tree.js in this module.

< script src = "dist/interval-tree.js" > </ scirpt >

create

var itree = new IntervalTree( 300 );

add interval data

itree.add( 22 , 56 , 'foo' ); itree.add( 44 , 199 , 'bar' ); itree.add( 1 , 38 );

search by point: get overlapped intervals from one point

var intervals = itree.search( 103 );

or

var intervals = itree.pointSearch( 103 );

intervals.forEach( function ( interval ) { console .log(interval.start); console .log(interval.end); console .log(interval.id); });

search by range: get overlapped intervals from a range

var intervals2 = itree.search( 103 , 400 );

or

var intervals2 = itree.rangeSearch( 103 , 400 );

intervals2.forEach( function ( interval ) { console .log(interval.start); console .log(interval.end); console .log(interval.id); });

remove an interval by id