A simple 1D interval tree. Supports O(log(n)) amortized updates and O(log(n)) queries.

Example

var createIntervalTree = require ( "interval-tree-1d" ) var intervals = [ [ 1 , 2 ], [ -1 , 0 ], [ 0.5 , 1 ], [ -10 , 10 ] ] var tree = createIntervalTree(intervals) console .log( "querying point:" , 0.7 ) tree.queryPoint( 0.7 , function ( interval ) { console .log(interval) })

API

var createIntervalTree = require ( "interval-tree-1d" )

Constructor

var tree = createIntervalTree(intervals)

Constructs an interval tree given a list of intervals

Properties

Returns the number of items in the tree

Returns a list of all the intervals in the tree

Adds an interval to the tree

Removes an interval from the tree

Visits all intervals containing the point p

Returns all intervals which intersect the interval [lo, hi]

Credits

(c) 2013-2015 Mikola Lysenko. MIT License