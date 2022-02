Apache Dubbo-js

Dubbo-js, using Node.js to embrace the Dubbo ecosystem. See this Demo to find how intelligent this project is.

Features

Various transport protocols (Hessian, JSON-RPC etc.) supports

Tracing (Runtime information, Call Stack)

Multiple registry centers (Zookeeper, Nacos, Redis) supports or connecting to services directly

Extensibility, inspired from Koa Middleware

Builtin reconnection strategy

Typescript type definitions

Tools to automatically translate Java interfaces to Typescript type definitions

Dubbox supports

Architecture

Getting Started

yarn add apache-dubbo-js

Usage

Below code snippet shows how to work with the typescript type definitions which automatically translated from Java interfaces.

import { BasicTypeProvider } from './providers/org/apache/dubbo/demo/BasicTypeProvider' import { DemoProvider } from './providers/org/apache/dubbo/demo/DemoProvider' import { ErrorProvider } from './providers/org/apache/dubbo/demo/ErrorProvider' export default { BasicTypeProvider, DemoProvider, ErrorProvider } import { Dubbo } from 'apache-dubbo-js' import service from './service' const dubbo = new Dubbo< typeof service>({ application: { name: 'dubbo-js' }, register: 'localhost:2181' , service }) ; ( async ( ) => { let { res, err } = await dubbo.service.DemoProvider.sayHello( 'node' ) ;( { res, err } = await dubbo.service.DemoProvider.echo( ) ) ;( { res, err } = await dubbo.service.DemoProvider.getUserInfo( ) ) } ) ()

The automatically translated typescript type definitions are not necessary, below code snippet demonstrates how to use dubbo-js without them.

import { Dubbo } from 'apache-dubbo-js' const demoProvider = ( dubbo ) => dubbo.proxyService({ dubboInterface: 'org.apache.dubbo.demo.DemoProvider' , version: '1.0.0' , methods: { sayHello(name) { return [java.String(name)] }, echo() {}, test() {}, getUserInfo() { return [ java.combine( 'org.apache.dubbo.demo.UserRequest' , { id: 1 , name: 'nodejs' , email: 'node@test.com' }) ] } } }) const service = { demoProvider } const dubbo = new Dubbo< typeof service>({ service })

How to run a quick starter?

Make sure java, maven, docker, Node, Yarn is installed locally. If you'd like to contribute, it's a good start to follow below commands to get a locally runnable project.

cd dubbo-js chmod 755 ./start_dubbo_service.sh sh ./start_dubbo_service.sh make cd example/hello-koa yarn yarn run debug:start curl http://localhost:3000/hello cd example/hello-egg yarn yarn run dev http://127.0.0.1:7001/hello

How to run all tests

cd dubbo-js sh ./start_dubbo_service.sh yarn make yarn run test

How to build dubbo-js module

git clone https://github.com/apache/dubbo-js.git cd dubbo-js npm install -g lerna lerna bootstrap make build-dubbo

Next steps

Guides

Reporting bugs

Please follow the template for reporting any issues.

Knowledge Sharing

2019-meetup by hufeng

Thanks

Dubbo-js will not work without:

Many thanks to their authors fengmk2 and dead-horse.

License

Apache Dubbo is under the Apache 2.0 license. See the LICENSE file for details.