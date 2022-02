JavaScript drag and drop, resizing and multi-touch gestures with inertia and snapping for modern browsers (and also IE9+).

Features include:

inertia and snapping

and multi-touch , simultaneous interactions

, simultaneous interactions cross browser and device, supporting the desktop and mobile versions of Chrome, Firefox and Opera as well as Internet Explorer 9+

versions of Chrome, Firefox and Opera as well as interaction with SVG elements

elements being standalone and customizable

not modifying the DOM except to change the cursor (but you can disable that)

Installation

Typescript definitions

The project is written in Typescript and the npm package includes the type definitions, but if you need the typings alone, you can install them with:

npm install --save-dev @ interactjs / types

Documentation

http://interactjs.io/docs

Example

var pixelSize = 16 ; interact( '.rainbow-pixel-canvas' ) .origin( 'self' ) .draggable({ modifiers : [ interact.modifiers.snap({ targets : [ interact.snappers.grid({ x : pixelSize, y : pixelSize }), ], }) ], listeners : { move : function ( event ) { var context = event.target.getContext( '2d' ), dragAngle = 180 * Math .atan2(event.dx, event.dy) / Math .PI; context.fillStyle = 'hsl(' + dragAngle + ', 86%, ' + ( 30 + Math .min(event.speed / 1000 , 1 ) * 50 ) + '%)' ; context.fillRect(event.pageX - pixelSize / 2 , event.pageY - pixelSize / 2 , pixelSize, pixelSize); } } }) .on( 'doubletap' , function ( event ) { var context = event.target.getContext( '2d' ); context.clearRect( 0 , 0 , context.canvas.width, context.canvas.height); }); function resizeCanvases ( ) { [].forEach.call( document .querySelectorAll( '.rainbow-pixel-canvas' ), function ( canvas ) { canvas.width = document .body.clientWidth; canvas.height = window .innerHeight * 0.7 ; }); } interact( document ).on( 'DOMContentLoaded' , resizeCanvases); interact( window ).on( 'resize' , resizeCanvases);

See the above code in action at https://codepen.io/taye/pen/tCKAm

License

interact.js is released under the MIT License.