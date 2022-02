recursive prompt for inquirer

Installation

npm install --save inquirer-recursive

Usage

###Register the prompt

inquirer.registerPrompt( 'recursive' , require ( 'inquirer-recursive' )); inquirer.prompt({ type : 'recursive' , message : message prompts : prompts })

Change recursive to whatever you might prefer.

Options

-message (String) The question that will be ask for interating over prompts default: Would you like to loop ? -prompts (Object) Prompts that will be asked multiple times (Required) see

Example

inquirer.registerPrompt( 'recursive' , require ( 'inquirer-recursive' )); inquirer.prompt([{ type : 'recursive' , message : 'Add a new user ?' , name : 'users' , prompts : [ { type : 'input' , name : 'name' , message : 'What is user\'s name?' , validate : function ( value ) { if (( /.+/ ).test(value)) { return true ; } return 'name is required' ; } }, { type : 'input' , name : 'age' , message : 'How old is he?' , validate : function ( value ) { var digitsOnly = /\d+/ ; if (digitsOnly.test(value)) { return true ; } return 'Invalid age! Must be a number genius!' ; } } ] }]).then( function ( answers ) { console .log(answers.users); });

Credits

Nathan Loisel

License

MIT