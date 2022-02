Datepicker plugin for Inquirer.js

Getting started

install plugin

npm i inquirer-datepicker-prompt

register prompt

inquirer.registerPrompt( 'datetime' , require ( 'inquirer-datepicker-prompt' ))

Options

message

Inherited from inquirer, message to be displayed while retrieving response.

format

An array of format specifiers for printing the date to the console. Uses the dateformat mask options. For example:

{ type : 'datetime' , name : 'dt' , message : 'When would you like a table?' , format : [ 'm' , '/' , 'd' , '/' , 'yy' , ' ' , 'h' , ':' , 'MM' , ' ' , 'TT' ] } { type : 'datetime' , name : 'dt' , message : 'When would you like a table?' , format : [ 'mm' , '/' , 'dd' , '/' , 'yyyy' , ' ' , 'hh' , ':' , 'MM' , ' ' , 'TT' ] }

initial

Initial value for datepicker, must be a Date object. If not specified current date and time will be used. Example:

{ type : 'datetime' , name : 'dt' , message : 'When would you like a table?' , initial : new Date ( '2017-01-01 12:30' ), }

{date,time}.{min,max}

These specify a range of valid dates/time for entry. Users will be prohibited from entering a value higher.

{ type : 'datetime' , name : 'dt' , message : 'When would you like a table?' , date : { min : "1/1/2017" , max : "3/1/2017" }, time : { min : "9:00AM" , max : "5:00PM" } }

time.{seconds, minutes, hours}.interval

These specify the allowed interval (modulo). For instance: